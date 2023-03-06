ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС опровергло угрозу удара по Курской области

15:20
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Данная информация является ложной

Сообщения, распространяемые в интернете от имени Министерства чрезвычайных ситуаций якобы о риске удара со стороны Украины по Курской области, не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказали в пресс-службе регионального главка ведомства.
Кремль подчеркнул неоспоримость квалификации теракта в Брянской области

В МЧС пояснили, что в социальных сетях и системах моментального обмена сообщениями стали распространяться сведения якобы о нанесении удара по одному из районов Курской области.

Однако, подчеркнули в министерстве, данная информация является ложной, сообщает РИА Новости.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что в Курской области якобы разыскивают диверсантов. Однако в пресс-службе регионального правительства подчеркивали, что распространяемые в интернете сообщения не соответствуют действительности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
МЧС
МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.