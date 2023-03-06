МЧС опровергло угрозу удара по Курской области

Данная информация является ложной

Сообщения, распространяемые в интернете от имени Министерства чрезвычайных ситуаций якобы о риске удара со стороны Украины по Курской области, не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказали в пресс-службе регионального главка ведомства.

В МЧС пояснили, что в социальных сетях и системах моментального обмена сообщениями стали распространяться сведения якобы о нанесении удара по одному из районов Курской области.

Однако, подчеркнули в министерстве, данная информация является ложной, сообщает РИА Новости.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что в Курской области якобы разыскивают диверсантов. Однако в пресс-службе регионального правительства подчеркивали, что распространяемые в интернете сообщения не соответствуют действительности.

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