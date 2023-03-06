Западные СМИ признали поражение ВСУ в Артемовске

Немецкий Spiegel пишет, что украинский Генштаб еще несколько недель назад предлагал отступить

Кадры с окраин Артемовска. Суетясь, украинские военные спешат покинуть опасную зону. ВСУ используют грунтовые дороги и пытаются перемещаться малыми группами по ночам, все основные трассы - под прицелом российской артиллерии. Но весенняя распутица начала мешать и таким маневрам. Техника вязнет в грязи. Безопасно ретироваться из Артемовска ВСУ уже не могут. Наши штурмовые подразделения продолжают продвигаться вглубь города.

Западные СМИ очевидное поражение уже признали.

"Разумнее отступить, чем нести растущие потери и сокрушительный моральный удар от капитуляции сотен, а может, и тысяч окруженных украинских солдат", - передает CNN.

Немецкий Spiegel пишет, что украинский Генштаб еще несколько недель назад предлагал отступить, против был Зеленский. Сегодня на заседании Ставки главнокомандующего принято решение - оборону города продолжать. При этом подавляющее большинство солдат не понимает этого решения - их приносят в жертву политике. При этом все участники боев видят, что местные жители поддерживают Россию.

Бои активно идут и на других участках. Сообщается, что на краснолиманском направлении противник потерял за сутки более 160 военнослужащих и 13 единиц техники. На Купянском направлении ударами авиации уничтожено еще полсотни националистов.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "На донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган" и гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ, в районе Часов Яр Донецкой народной республики - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США".

Работы по восстановлению освобожденных районов проинспектировал министр обороны. В Мариуполе Сергей Шойгу посетил многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти жилых домов. Кроме того, военные строители прокладывают водовод из Ростовской области в ДНР. Донецк, где остро не хватает воды, получит ее из реки Дон.

Петр Вершинин. Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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