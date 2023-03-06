Будапешт указал на "военный менталитет" Евросоюза

От санкций Евросоюза больше пострадал сам Евросоюз

О том, что США в обозримой перспективе не планируют поставлять на Украину боевые самолеты, в Вашингтоне заявляли неоднократно. Но учить украинских пилотов летать на F-16 Пентагон все же начал. Программа стартовала примерно неделю назад, сообщило сегодня издание Politico, попутно заметив, что пока это - эксперимент. И решение по-прежнему не принято. Во многом из-за сомнений по поводу военных перспектив Киева, которые многим на Западе уже не кажутся радужными.

"Таящий энтузиазм Запада по поводу войны на Украине понятен, несмотря на ликующую риторику их самодовольных чиновников. Мало кто готов посвятить себя достижению цели Киева по полному освобождению Украины, включая территории, занятые русскими после 2014 года. Все меньше желающих озвучить главное условие для такого рода победы: военное поражение России", - говорят эксперты.

Прибалтов, которые любят подобного рода заявления, Байдену на недавней встрече в Варшаве даже пришлось осаживать, пишет Wall Street Journal. Не публично - в кулуарах. На публике же Запад продолжает демонстрировать единство. И в вопросе поставок оружия, и по поводу возможных переговоров, которые, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, возможны только после выполнения определенных условий.

"На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понял, что он не добьется успеха со своим вторжением и своей империалистической агрессией. И что он должен вывести войска. Это основа для переговоров. И если вы посмотрите на предложения украинцев, то легко поймете, что они готовы к миру, но нужно что-то делать. И это должен сделать Путин", - сказал канцлер.

А пока Германия вместе с США и другими европейскими странами продолжат накачивать Украину оружием. Хотя против этого уже выступает более половины жителей ФРГ, требуя заодно отменить и санкции, которые заметно ударили по их кошелькам. Потому как платить за электричество и отопление они стали гораздо больше. Спасибо запрету на поставки нефти и газа из России, который мудрая Урсула фон дер Ляйен, конечно же, преподносит как грандиозную победу.

"Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом. Россия сократила экспорт газа в Европу на 80 процентов за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет поставок из Норвегии и США", - заявила она.

То, что США продают свой сжиженный газ Евросоюзу в три раза дороже, глава Еврокомиссии предпочитает не озвучивать. Как и тот факт, что из-за высоких цен на энергоносители Европа встала на путь деиндустриализации. Крупные производства уже бегут оттуда. Особенно это заметно на примере все той же Германии.

"Когда-то Европа была сердцем инноваций и развития. Почему же сейчас так много промышленных гигантов переносят производство в другие места? Ведь сегодня Европу покидают не только BASF и немецкая химическая промышленность, которой еще недавно все восхищались. Автоконцерн Volkswagen тоже недавно объявил, что основная часть его производства в будущем переедет из Германии в США", - пишут СМИ.

Туда же, по всей видимости, планирует сбежать и часть немецкого ВПК. В ходе недавнего визита Шольца в Вашингтон Байден, по данным издания Bloomberg, настойчиво требовал дать этому процессу зеленый свет, мотивируя это тем, что Германия не справляется с производством необходимого количества боеприпасов для Украины.

К этому теперь хотят привлечь и страны, не входящие в ЕС. Потому как запасы самого Евросоюза серьезно истощились. А те страны, где они еще есть, как, например, Венгрия, поставлять на Украину оружие отказываются, настаивая на том, что это ведет лишь к обострению конфликта. Как и санкционное давление, которое так и не принесло желаемого результата.

"Санкции ЕС не смогли остановить конфликт на Украине. Мы уже ввели 10 санкционных пакетов, это приблизило нас к разрешению конфликта? Нет. Это поставило Россию на колени? Нет. Это навредило нам? Да. Мне кажется, что решения, которые мы пытались найти в Европе, просто не сработали, потому что мы слишком увлеклись военным менталитетом", - указал Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

Как и политикой превосходства, от которой все уже устали. Причем не только в России, но и в странах Азии. И Африки, что хорошо заметно на примере турне президента Эмманюэля Макрона по бывшим колониям Франции. Ее влияние там продолжает снижаться. И приезд французского лидера обязан был все исправить. На деле же не получилось. В Конго, например, Макрона вообще подняли на смех, когда он начала рассказывать собравшимся про западную демократию..

То есть даже там про западные демократии все давным-давно поняли, взяв курс на сотрудничество с Россией и Китаем, которое основано прежде всего на взаимной выгоде и реальном равноправии.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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