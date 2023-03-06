Суд в Белоруссии заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии давно покинула страну

Минский городской суд приговорил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает БелТА со ссылкой на оглашенный приговор.

Тихановская признана виновной в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату государственной власти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Приговор вынесен заочно, поскольку Светлана Тихановская покинула страну.

Тихановская после поражения на прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента выехала в Литву. Минск включил ее в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, она фигурант нескольких уголовных дел. Белоруссия добивается ее выдачи, однако Литва отказывает в удовлетворении запросов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что его бывший оппонент по выборам задолжала 15 тысяч долларов госпредприятию, причем возвращать долг она не торопится.

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