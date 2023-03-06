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На Украине задумались над переименованием 8 марта

16:01
  • понедельник
  • 06 марта 2023

При этом предлагается оставить этот день нерабочим

Украинские депутаты от партии "Слуга народа" внесли на рассмотрение Верховной рады законопроект, в котором предлагают переименовать Международный женский день, который отмечается 8 Марта. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказала один из парламентариев Марина Бардина.
На Украине задумали переименовать Россию в Московию

По словам нардепа, предлагается "переименовать праздник по ооновской практике в Международный день защиты прав женщин".

Вместе с тем законопроект оставляет 8 марта нерабочим днем на основе результатов голосования в приложении госуслуг "Дия" ("Действие"), согласно которым более 60% жителей Украины высказались за сохранение этого дня выходным, сообщает ТАСС.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с призывом переименовать Россию в Московию. Депутат от Крыма Михаил Шеремет в ответ предложил переименовать Украину в Бандерштат. Парламентарий заявил, что "подобные петиции – очередные бредовые и глупые формы, через которые пытаются само выражаться украинские националисты".

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