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МКС уклонилась от космического мусора

16:07
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Коррекция орбиты прошла при помощи двигателей корабля "Прогресс МС-22"

Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщил, что Международная космическая станция совершила маневр уклонения от космического мусора.

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Как уточнил космонавт, если бы маневр не был произведен, около 18:00 по Москве станция сблизилась бы с космическим мусором.

По словам Петелина, коррекция орбиты прошла при помощи двигателей корабля "Прогресс МС-22". Высота орбиты в результате увеличилась на 1,2 км, передает ТАСС.

Ранее "Прогресс МС-20" уводил МКС от столкновения с космическим мусором в декабре 2022 года.

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