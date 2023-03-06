Transparеncy International объявлена нежелательной организацией

Из-за вмешательства во внутренние дела России

Генеральная прокуратура признала деятельность Transparеncy International нежелательной на территории России, передает ТАСС.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран", - сказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что, согласно оценке Генпрокуратуры, деятельность организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач.

Как уточняется в сообщении, формально Transparеncy International борется с коррупцией по всему миру, но в действительности же она вмешивается во внутренние дела России и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

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