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Собянин: в Москве начнется строительство 10 объектов улично-дорожной сети

17:20
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Их ввод в эксплуатацию намечен на 2025–2026 годы

В Москве в этом году начнется строительство 10 масштабных объектов улично-дорожной сети. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, будут построены автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда и два пешеходных моста через Нагатинский затон и Яузу возле МГТУ имени Баумана. Также в 2023 году в столице появятся путепроводы между улицей Малыгина и Малыгинским проездом; между улицей Костромской и Юрловским проездом; на участке от улицы Большая Академическая до улицы Академика Королёва.

Кроме того, в городе построят 14,5 километра дорог в районе улицы Поляны, обновят или построят заново 5,9 километра в рамках реконструкции улиц Вильгельма Пика, Декабристов и Сельскохозяйственной.

"В зависимости от типа объектов, их ввод в эксплуатацию намечен на 2025–2026 годы", - говорится в сообщении мэра.

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