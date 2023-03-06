Москва призывает к сдержанности стороны конфликта в Нагорном Карабахе

Последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огн

МИД России выразил серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня. 5 марта произошел вооруженный инцидент, повлекший человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны", - отметили в ведомстве.

Москва призвала стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации. Особо отмечена необходимость соблюдать положения соглашения от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий.

"Любые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК), должны решаться мирным путем в контакте между сторонами под эгидой РМК", - добавили в российском МИД.

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