Холодная война на теплом континенте: как Россия и Запад борются за Африку

Москва озвучивает решение проблем, накопившихся за время колониализма

Вот так выглядит попытка прыгнуть выше головы: Эмманюэль Макрон на подставке. Колонизаторские инстинкты и комплекс Наполеона не дают покоя: пытается возвыситься над толпой. Президент Франции уже вернулся домой из африканского турне, но журналисты продолжают обнародовать пикантные детали поездки.

Тот самый неловкий момент, когда представитель сада, а именно так глава европейской дипломатии назвал ЕС, вещает о торжестве демократии на Западе, а джунгли - это, по версии Жозепа Борреля, весь остальной мир, взрываются громким смехом. Макрон - отнюдь не белый господи. На это ему четко указал президент Конго. Напомнил гостю высказывание главы МИД Франции о том, что выборы в африканской республике недемократические.

Макрон был вынужден отправиться в самое логово людей, исповедующих ценности, несовместимые с западными. Например, в республике Конго президент правит аж 40 лет, процветает коррупция, а главное - никакого уважения к ЛГБТ-сообществу. Держался Макрон с африканскими лидерами довольно отстраненно. Так, что президенту Анголы даже пришлось жестом показать, что для совместного фото не мешало бы встать поближе.

А вот так встречали Эмманюэля Макрона на улицах африканских городов: митингами и протестами. Африка все больше выходит из-под влияния Франции: не хочет присутствия чужих воинских контингентов и баз, отказывается платить дань и отдавать свои ресурсы. А тут еще и Россия начала наращивать свое влияние на континенте. Об этом с тревогой пишет газета Financial Times: "Теплый прием министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова во время его африканского турне демонстрирует, что попытки Запада изолировать Россию на мировой арене не увенчались успехом."

Эта статья в международной деловой газете вышла после январского турне Сергея Лаврова по Черному континенту. Глава российского МИД посетил Эритрею, ЮАР, Анголу, Эсватини. Его встречали цветами и африканскими танцами. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тогда не смог найти дипломатических выражений, чтобы скрыть свою зависть. Просто решил пойти по следам Лаврова. Как и другие западные лидеры, рванул по недемократическим странам.

Самый теплый континент теперь пытаются превратить в еще одно поле холодной войны.

"Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, но никто это не подхватывает", - сказал Боррель.

Весьма примечателен диалог посла Германии с президентом Намибии. Дипломата поставили на место примерно так же, как Макрона в Конго, и ясно дали понять: Африка - больше не колония.

В начале февраля Сергей Лавров вновь отправился в большую поездку по странам Ближнего Востока и Африки. Посетил Ирак, Мали, Судан и Мавританию. И снова: теплый прием везде, а главные итоги - конкретные договоренности. На Западе недоумевают, почему аборигены больше не желают продаваться за стеклянные бусы и выбирают Россию.

Ответ нашего МИД печатают в центральном издании африканской республики Габон: "Речь здесь идет не о внимании к проблемам африканского континента, а об отчаянных попытках "коллективного Запада" сохранить свою неоколониальную империю. Сегодня, особенно после того, как дороги России и Запада не по нашей вине разошлись, перед западными странами остро встала необходимость восполнения выпавших объемов жизненно необходимых ресурсов на поддержание своей промышленности и развитие экономики. Желательно - при минимальных расходах".

Вся разница в том, что Москва озвучивает решение проблем, накопившихся за время колониализма. А еще дает продовольствие, удобрения, вооружения. Все, что предлагает Черному континенту Запад - дружба против нашей страны.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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