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Протесты и драка депутатов: в Грузии принимают законопроекты об иноагентах

22:34
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Заседание продолжалось 9 часов

Как известно, драки в парламентах - верная примета пусть и хромающей на обе ноги, но отчего-то по-прежнему такой вожделенной американскими вассалами демократии. Вот и грузинские депутаты выясняют отношения на кулаках. Сначала в рукопашную на председателя комитета по юридическим делам идет глава "Единое национальное движение" - политсилы Михаила Саакашвили. Затем в бой вступает дама - из той же партии. Визжа то ли от восторга, то ли от напряжения, она что есть мочи хлещет противника кипой бумаг по лицу.

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Из зала заседаний схватка перемещается в холл. Не обходится без давки. В итоге представителей оппозиции выводят из здания. Но они и не думают сдаваться. Прямо говорят: будут физически бороться с оппонентами.

Ненавистных грузинской оппозиции законопроекта - сразу два. Один из них называется "О прозрачности иностранного влияния", другой - "О регистрации иностранных агентов". Причем второй документ - не что иное, как дословный перевод американского, принятого в США еще в первой половине прошлого века и действующего по сей день.

На такой нестандартный шаг правящая коалиция в Грузии пошла после того, как оппоненты обвинили авторов первоначальной инициативы в том, что те якобы скопировали российский закон об иноагентах.

"Наш первоначальный вариант закона гораздо мягче, чем американский. В США тех, кто откажется от регистрации в качестве иностранного агента, могут посадить в тюрьму на пять лет, тогда как грузинский вариант предусматривает только штраф. Если и второй вариант, просто переведенный с английского, они назовут российским, то получается, что в США действует российский закон", - сказал Гурам Мачарашвили, депутат от партии "Сила Народа".

Противоречий не заметили почему-то ни в ООН, ни в Евросоюзе - осудили грузинскую инициативу. В частности, посол Германии в Тбилиси назвал законопроект несовместимыми с европейскими ценностями. Высказались и американцы, конечно. Казалось, уж они-то точно должны были грузинский "копипаст" поддержать. Дело-то вроде как правое - выстраивая демократию, целиком и полностью опираться на нормы родоначальников и главных пропагандистов строя - США. Как бы не так!

"Мы глубоко обеспокоены возможными последствиями этого закона для свободы слова и демократии в Грузии. Мы считаем, что такой закон потенциально может подорвать евроатлантическую интеграцию и евроатлантические устремления страны", - заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США.

Посол же США в Грузии Келли Дегнан и вовсе прямо заявила: Америка себе такой закон позволить может, а вот для грузин он вредный. Другими словами, что дозволено хозяину - не дозволено рабу.

"Грузии не нужен закон о регистрации агентов иностранного влияния. Никакой - ни переписанный с американского законодательства, ни его смягченная версия. Тот, кто проголосует за любую версию, будет нести прямую ответственность за то, что подвергает риску евроатлантическое будущее Грузии", - сообщила дипломат.

Тысячи сторонников этого самого призрачного будущего, которое без превращения страны в колонию Запада, очевидно, невозможно, пришли сегодня к стенам парламента. Рядом с грузинским развернули огромный флаг Евросоюза. Это уже не первая такая акция протеста в Тбилиси. В ходе прошлой демонстрации полиция задержала десятки человек, что оппозиционеров тем не менее не остановило. Среди прочего они требуют, чтобы власть выпустила на свободу Михаила Саакашвили, который сейчас в интервью западным СМИ не только активно жалуется на состояние своего здоровья, но и обвиняет действующую власть в том, что она "сдает Грузию Путину".

Собственно, то же самое повторяют, как мантру, и протестующие, среди которых - множество поклонников экс-президента страны. В правящей парламентской коалиции, в свою очередь, объясняют: против нового закона выступают в основном представители неправительственных организаций и политических партий, которые, получая западное финансирование, используют его не во благо Грузии, а для личного обогащения и против действующего руководства страны. Потому закон об иноагентах, по мнению депутатов, и должен быть принят.

С ними, впрочем, категорически не согласна президент республики. Саломе Зурабишвили, которая, к слову, родилась во Франции, а училась - в США, заявила, что если документ все-таки будет принят, то она наложит на него вето.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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