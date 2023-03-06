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Чернышев перестал выходить на лед после выписки Заворотнюк из больницы

18:19
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Фигурист пропустил ледовое шоу в Краснодаре

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев не вышел на лед в ледовом шоу Татьяны Навки в Краснодаре. Теперь поклонники звездной пары гадают: могло ли это случиться из-за ухудшения состояния актрисы, которую недавно выписали из онкологической клиники?
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Чернышев должен был выйти на лед в сказке "Руслан и Людмила" в эти выходные. Однако в шоу его заменил Дмитрий Соловьев. Причины замены никто не сообщил, пишет издание "7 дней". Сам фигурист также не комментирует свою жизнь.

Ранее в окружении Петра Чернышева говорили, что он работает на износ. На его плечах не только тяжелобольная супруга, которой нужно сложное и дорогостоящее лечение, но и теща-пенсионерка и маленькая дочка.

В конце февраля стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали домой из онкологической клиники, где она провела пять месяцев. Однако достоверной информации о состоянии актрисы ни врачи, ни ее представители не сообщили.

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