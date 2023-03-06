Российским школьникам расскажут про мобильную безопасность

Детям смогут узнать больше об основах кибербезопасности

"Лаборатория Касперского" разработала для всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" обучающие материалы и тренажёры на тему "Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы". У школьников появится возможность узнать больше об основах кибербезопасности, защите данных на устройствах, а также о работе специалистов в области информационной безопасности и разработчиков защитных решений для смартфонов.

Урок состоит из комикса и интерактивных заданий-тренажёров. По сюжету два школьника обращаются за помощью к специалистам в области кибербезопасности, чтобы понять, что происходит с их смартфонами и аккаунтом в социальной сети. Ребята погружаются в мир цифровой безопасности и узнают, с какими угрозами могут столкнуться владельцы гаджетов и как их избежать. Участникам "Урока цифры" предстоит выполнять различные задания, чтобы помочь героям. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов.

Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажёр будут доступны на сайте урокцифры.рф.

"„Урок цифры“ охватывает разные направления: от алгоритмов и кодирования до нейросетей и приватности в онлайне. Такое разнообразие материалов и увлекательный формат обучения в виде комиксов и онлайн-игр позволяет детям сориентироваться в мире ИТ-профессий. Ребята смогут погрузиться в профессию ИТ-специалиста, понять, что может сделать смартфон или любой другой гаджет максимально защищённым", — заявила Татьяна Трубникова, директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России.

По данным "Лаборатории Касперского", у 88% детей в возрасте 7—10 лет уже есть свой смартфон или планшет. При этом на мобильных устройствах хранится не меньше персональных, конфиденциальных и платёжных данных, чем на компьютерах.

!Неудивительно, что интерес злоумышленников к ним только растёт. Дети активно осваивают цифровое пространство и, к сожалению, также рискуют столкнуться с различными киберугрозами. Согласно тому же опросу, за последние два года каждый шестой ребёнок сталкивался с онлайн-мошенничеством, ещё столько же — с телефонным. У 13% оказались взломаны аккаунты в различных сервисах. Всё это лишь ещё одно доказательство того, почему важно обучать детей основам кибергигиены — тогда они смогут быть уверенными в собственной цифровой безопасности", — говорит Андрей Сиденко, руководитель направления „Лаборатории Касперского“ по детской онлайн-безопасности.

"Современные дети — это суперактивные пользователи интернета. И не только пользователи: многие из них уже со школьной скамьи интересуются ИТ-профессиями: программированием, разработкой игр, дизайном. Задача „Урока цифры“ — открыть для ребят мир цифровых профессий, дополнительно погрузить в него и зарядить на развитие в этом направлении. Мы привлекаем внимание к многообразию цифровых профессий не только детей, но и их родителей, что поспособствует увеличению количества занятых в отраслях цифровой экономики", — говорит Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".

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