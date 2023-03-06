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Россия не раскрыла ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах

19:11
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Венский документ был принят в 2011 году

Американская Ассоциация по контролю над вооружениями сообщила, что Россия отказалась предоставлять данные о своей армии в рамках Венского документа ОБСЕ.
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"Исходим из того, что, если Российская Федерация будет предоставлять информацию в рамках ежегодного обмена военной информацией (ЕОВИ), она окажется в руках государств, упомянутых выше", - цитирует РБК главу делегации на переговорах в Вене Константина Гаврилова.

Как уточнил дипломат, решение связано с приостановкой Чехией исполнения своих обязательств в отношении России, а также с отказом Украины участвовать в ежегодном обмене военной информацией.

Венский документ был принят в 2011 году. Он предполагает, что страны ОБСЕ будут обмениваться информацией об их вооруженных силах и военных бюджетах.

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