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Школьникам расскажут о правилах безопасного поведения в интернете

19:00
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта "Цифровой ликбез"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, а также АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий проводит мероприятие по теме "Безопасное поведение в сети Интернет".

Мероприятие пройдет в рамках просветительского проекта "Цифровой ликбез", направленного на формирование базовых компетенций цифровой грамотности и кибербезопасности у школьников.

Материалы мероприятия доступны на сайте проекта "Цифровой ликбез".

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