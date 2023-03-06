ЦБ продлил ограничения на снятие валюты

До 9 сентября 2023 года

Банк России продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты для физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба ЦБ.

"Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам. Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях", - говорится в сообщении регулятора.

При этом для банков на шесть месяцев продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Как уточнили в ЦБ, российские банки по-прежнему могут продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"