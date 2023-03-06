США отказали в выдаче виз российским дипломатам

Вашингтон грубо нарушает собственные обязательства

Соединенные Штаты отказали в визах ряду российских делегатов, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, передает ТАСС со ссылкой на дипломата Ирину Тяжлову.

По ее словам, решение Вашингтона безосновательно.

"Такой шаг ранее предпринимался и в отношении главы делегации. Это является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН", - добавила Тяжлова.

Она уточнила, что Россия призывает Секретариат ООН принять меры.

"Наш приоритет - обеспечить подлинное равноправие среди участников группы", - подчеркнула дипломат.

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