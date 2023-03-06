Мишустин: отдых в горах Кавказа очень популярен

Туристический сектор должен стать опорным направлением развития региона

Правительство расширит финансовую поддержку промышленности по приоритетным направлениям. Об этом говорили на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями, передает "ТВ Центр".

Так, инвесторы в производство химической продукции смогут вернуть две трети затрат на выплату процентов по кредитам, которые были получены за последние 4 года. На эти цели направят порядка двух с половиной миллиардов рублей. Более 20 миллиардов выделят на льготные ставки для системообразующих организаций в промышленности и торговле.

Еще один вопрос - развитие туризма на Северном Кавказе. Уже сейчас реализуются масштабные проекты в Чеченской республике и Кабардино-Балкарии, а также Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Большой популярностью пользуется курорт Архыз. За три года турпоток горнолыжных комплексов вырос на 60 процентов.

"Отдых в горах Кавказа очень популярен среди наших граждан. Поэтому инвесторы активно вкладываются в создание там востребованной инфраструктуры. Туристический сектор должен стать опорным направлением развития Северного Кавказа и импульсом для смежных отраслей, строительства, торговли, сельского хозяйства и других. Самый большой мультипликатор – это развитие туризма. А значит, появятся новые рабочие места, улучшится благосостояние и качество жизни граждан всего макрорегиона. Самое главное, чтобы инвестор в полном объеме выполнил взятые обязательства", - отметил Мишустин.

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