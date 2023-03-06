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Российские миротворцы остановили вооруженное столкновение в Нагорном Карабахе

20:15
  • понедельник
  • 06 марта 2023

По факту случившегося началось разбирательство

Российские миротворцы остановили вооруженное столкновение в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны.

Накануне утром по автомобилю, в котором ехали местные правоохранители, открыли огонь азербайджанские военнослужащие. Остановить перестрелку удалось только после вмешательства бойцов российского миротворческого контингента.

Общие потери обеих сторон конфликта - пять погибших, двое раненых. По факту случившегося началось разбирательство.

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