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Эрдоган назвал точное число погибших в результате землетрясений

20:55
  • понедельник
  • 06 марта 2023

230 тысяч зданий в регионах бедствия больше нельзя использовать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в эфире канала ТRТ, что в результате землетрясений 6 февраля в республике погибли 46104 человека.
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"С момента первого землетрясения 6 февраля мы - правительство, все ведомства - срочно мобилизовались", - отметил турецкий лидер.

По его словам, разрушения были огромными.

"Мы не сдались перед лицом этих трудностей и в течение нескольких часов активизировали работу на всех уровнях, отдав преимущество спасательным мероприятиям", - добавил глава государства.

Как уточнил Эрдоган, 230 тысяч зданий в регионах бедствия больше нельзя использовать. Эвакуировано более 3 млн человек.

В планах властей - расширить площадь контейнерных городков для нуждающихся и в течение двух месяцев построить городки еще на 100 тысяч контейнеров.

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