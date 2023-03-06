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Ирину Винер отстранили от работы на два года

21:24
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Решение связано со скандалом на Играх в Токио

Ирина Винер отстранена на два года от работы на международных соревнованиях. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики.

Винер запрещено участвовать в любой роли на международных соревнованиях, проводимых Международной федерацией гимнастики (FIG).

"Период [дисквалификации] будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения", - говорится в заявлении.

Как пишет ТАСС, разбирательство было связано с предполагаемым ответным снятием кандидатуры Натальи Кузьминой на выборах в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году. Публичные заявления в СМИ после поражения сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG. 

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Ирины Винер
Ирины Винер
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