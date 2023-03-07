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США опровергли существование "гаванского синдрома"

08:24
  • вторник
  • 07 марта 2023

Обнародован отчет спецслужб США

Не надо придумывать всякие синдромы, когда работать не хочется или дурные привычки выбивают из колеи!

Американская разведка опровергла существование так называемого гаванского синдрома, который несколько лет сотнями валил с ног исключительно американских госслужащих, выполнявших тяжёлую работу на Кубе и в России. А всего-то пару лет назад пресловутый синдром выбивал и строя офицеров разведки, дипломатов, других ответственных работников.

Вкратце: в Гаване и в Москве, говорят, и в Китае против американцев применяли некое направленное электромагнитное оружие, совершенно лишавшее их воли к исполнению служебного долга, провоцирующее тошноту и галлюцинации. Вот сотрудник американского посольства в Москве возвращается под утро в родную гавань. Синдром налицо. Где его так облучили, какими волнами… Эти русские на всё способны!

Не добрался ли гаванский синдром до Вашингтона, задают себе вопрос многие рядовые американцы. Никки Хейли объявила себя кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявила, что пришло время нового поколения лидеров, а всех старых пора проверить.

И вишенка на торте: уж этого человека явно давно добивают таким направленным электромагнитным излучением, которого не выдержал бы и весь американский дипкорпус. Что в Гаване, что в Москве. Несгибаемый герой Михаил Саакашвили со страниц издания "Бильд" объявил, что в грузинской тюрьме его держат по приказу Путина. Зачем? Чтобы Михаил Николозович не помог Зеленскому одержать победу над Россией. Чистый "гаванский синдром".

Держитесь подальше от направленного излучения. А то и у вас будет всё в действительности не так, как на самом деле.

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