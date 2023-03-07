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Эксперт: начался процесс деиндустриализации немецкого ВПК

08:54
  • вторник
  • 07 марта 2023

Германия и США – прямые конкуренты на рынке танкостроения

Чего добиваются США от своих европейских союзников? Понимают ли политики Старого Света, сколь серьёзный удар по экономике их стран наносит следование курсу Белого дома?

Итоги визита канцлера Германии в Вашингтон Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"По сути дела, начался процесс деиндустриализации немецкого ВПК. Фактически Германия передает свои наработки "большему брату" из Вашингтона. При этом сейчас Германия и США – прямые конкуренты на рынке танкостроения", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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