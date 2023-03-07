Расчёты гаубиц Д-30 нанесли удары по объектам украинских националистов

Огонь ведут с заранее подготовленных позиций

Расчёты буксируемых гаубиц Д-30 нанесли удары по объектам украинских националистов. Кадры боевой работы наших артиллеристов опубликовало Минобороны.

При помощи 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов наши бойцы уничтожают укреплённые позиции, а также бронетехнику и живую силу неонацистов. Огонь ведут с закрытых заранее подготовленных позиций, на один выстрел тратят не больше двух минут.

Для разведки вражеских позиций и контроля поражения целей применяют беспилотники. Выполнив задачу, расчёт оперативно меняет позицию, чтобы не попасть под огонь радикалов.

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