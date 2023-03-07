В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

Мужество проявили лейтенант Артур Дзимешкевич и младший сержант Вадим Газин

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и отваги защитников Донбасса.

Лейтенант Артур Дзимешкевич вытащил раненых сослуживцев из подбитого неонацистами бронетранспортёра, оказал им первую помощь, а затем вместе с подчинёнными в течение полутора часов отражал атаки противника. Во время боя Артур обнаружил замаскированную позицию украинского корректировщика и навёл на неё огонь нашей артиллерии. Дождавшись подкрепления, российские военнослужащие перешли в контрнаступление и выбили радикалов с занимаемых позиций.

Младший сержант Вадим Газин в составе группы инженеров разминировал территории около одного из населённых пунктов. Во время обезвреживания установленных неонацистами фугасов наши военные были атакованы радикалами, но задачу выполнили. Затем Вадим, умело маневрируя на грузовике, вывез сослуживцев в безопасный район, не допустив потерь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"