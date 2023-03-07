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Во Владивостоке улицу залило кипятком из-за коммунальной аварии

08:35
  • вторник
  • 07 марта 2023

На месте работают специалисты

Крупная коммунальная авария во Владивостоке - около 30 тысяч жителей столицы Приморья остались без горячей воды и отопления из-за прорыва магистральной трубы, сообщает "ТВ Центр".

Улицу заливает кипятком, округу заволокло густым паром. Кадрами с места происшествия делятся очевидцы - они рассказывают, что горячая вода затапливает салоны автомобилей.

Пешеходам приходится прыгать по возвышенностям, чтобы не угодить в кипяток. Сообщается, что полиция перекрыла проезжую часть, аварийные бригады работают над устранением прорыва. Местные власти обещают устранить аварию к концу дня.

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