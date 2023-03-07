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МИД КНР отметил важность развития отношений с Россией в нестабильном мире

08:23
  • вторник
  • 07 марта 2023

Эти отношения не направлены против других стран, подчеркнули в Пекине

Отношения между Россией и Китаем не направлены против третьих стран и не угрожают кому-либо. Такое заявление во вторник, 7 марта, сделал китайский министр иностранных дел Цинь Ган.
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Как отметил дипломат, китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения и являются образцом отношений между странами.

Цинь Ган подчеркнул, что чем более нестабилен мир, тем насущнее становится вопрос об укреплении отношений между Москвой и Пекином. Они способствуют упрочнению глобального стратегического баланса и демократизации международных отношений.

Цинь Ган выразил уверенность в неуклонном развитии и укреплении китайско-российских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства под руководством глав двух государств, сообщает "Интерфакс".

В феврале президент России Владимир Путин принял в Кремле главного дипломата Китая Ван И. Российский лидер подчеркнул, что сотрудничество на международной арене между Китайской народной республикой и Российской Федерацией имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки.

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