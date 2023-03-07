В России предупредили ЕС о неизбежности возвращения замороженных активов

Действия Брюсселя противоречат международному праву

Любая форма отъема замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права, рано или поздно эти активы придется возвращать. Такое заявление сделал во вторник, 7 марта, исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

Дипломат подчеркнул, что "сколько бы ни совещались Евросоюз, "Группа семи", какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая "воровская схема" по определению противоречит общепринятым правовым нормам".

При этом юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что рано или поздно российские государственные активы придется возвращать, да еще, возможно, с процентами, указал Логвинов.

И.о. российского постпреда также отметил, что если замороженные активы "по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков", хотя "последние вряд ли об этом вообще догадываются", сообщает РИА Новости.

17 февраля европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал, что с начала российской специальной военной операции на Украине государства Евросоюза заморозили в общей сложности активы граждан и бизнеса из России на 21,5 млрд евро. По его словам, Брюссель "ищет юридическую формулу, чтобы передать эти средства Украине".

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