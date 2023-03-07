ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предупредили ЕС о неизбежности возвращения замороженных активов

08:39
  • вторник
  • 07 марта 2023

Действия Брюсселя противоречат международному праву

Любая форма отъема замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права, рано или поздно эти активы придется возвращать. Такое заявление сделал во вторник, 7 марта, исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
Шольц и Байден договорились о продолжении санкционного давления на Россию

Дипломат подчеркнул, что "сколько бы ни совещались Евросоюз, "Группа семи", какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая "воровская схема" по определению противоречит общепринятым правовым нормам".

При этом юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что рано или поздно российские государственные активы придется возвращать, да еще, возможно, с процентами, указал Логвинов.

И.о. российского постпреда также отметил, что если замороженные активы "по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков", хотя "последние вряд ли об этом вообще догадываются", сообщает РИА Новости.

17 февраля европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал, что с начала российской специальной военной операции на Украине государства Евросоюза заморозили в общей сложности активы граждан и бизнеса из России на 21,5 млрд евро. По его словам, Брюссель "ищет юридическую формулу, чтобы передать эти средства Украине".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги ЕС
Флаги ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.