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Евростат: товарооборот России и ЕС достиг максимума за восемь лет

09:01
  • вторник
  • 07 марта 2023

Показатель вырос вопреки санкциям

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, при этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
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Как подсчитали в агентстве, ввоз товаров из России в Евросоюз в 2022 году вырос на четверть и достиг 203,4 млрд евро. Это всего на 230 млн евро меньше исторического максимума 2012 года (203,6 млрд евро).

При этом экспорт из ЕС в Россию снизился на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 млрд евро.

В результате уровень товарооборота между Россией и Евросоюзом вырос за год на 2,3% и достиг 258,6 млрд евро, а дефицит ЕС в торговле с Москвой достиг по итогам года рекордных 148,2 млрд евро, что вдвое больше показателя годом ранее.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости "поставить заслон" нелегитимным санкциям и нарушениям свободы международной торговли. Он указал, в частности, что Запад создает препятствия для вывоза сельхозпродукции из России, как бы ни убеждали в обратном представители Евросоюза.

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