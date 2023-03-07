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Россия и Китай отказались выступать на заседании СБ ООН по Сирии

09:16
  • вторник
  • 07 марта 2023

Российские и китайские дипломаты присутствовали в зале

Делегации России и Китая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном сирийскому химическому досье, отказались делать какие-либо заявления.
Небензя: Совбез ООН не справляется со своими обязанностями

Как заявил во вторник, 7 февраля, российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, за последнее время было много "абсолютно пустых заседаний по сирийскому химическому досье, бесполезность которых была очевидна для всех".

При этом западные делегации все это время упорно блокировали любые попытки использовать общее время Совета Безопасности ООН более продуктивно, цитирует заявление дипломата ТАСС.

Ранее российский постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин предупредил, что Россию могут попытаться отстранить от участия в ОЗХО на волне антироссийской риторики. По его словам, Запад может пытаться повторить в отношении Москвы "этот сирийский сценарий, связанный с поражением Сирии в правах и привилегиях по химической конвенции".

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