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Собянин рассказал о планах по строительству и реконструкции пригородных вокзалов

09:38
  • вторник
  • 07 марта 2023

В 2023 году планируется завершить работы на 14 вокзалах

В Москве продолжается работа над расширением и модернизацией транспортной инфраструктуры. Об этом во вторник, 7 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал "Очаково" будущего МЦД-4
Собянин открыл новый пригородный вокзал "Марьина Роща" МЦД-2

Градоначальник уточнил в своем личном блоге, что в 2023 году планируется построить и реконструировать в общей сложности 14 пригородных вокзалов. Один из них — пригородный вокзал Очаково МЦД-4 (Калужского направления МЖД), который был открыт 6 марта.

Помимо вокзала Очаково с начала 2023 года были открыты еще две станции: Лесной Городок, расположенный в Московской области на перспективном МЦД-4, и станция Марьина Роща, которая была построена с нуля на Алексеевской соединительной линии.

В активной фазе строительства и реконструкции находятся 11 будущих пригородных вокзалов МЦД. Новые станции наземного метро – это комфорт и безопасность пассажиров, улучшение транспортной доступности сложившихся районов и возможности для развития прилегающих территорий, подчеркнул мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что благодаря открытию нового пригородного вокзала "Марьина Роща" МЦД-2 порядка 130 тысяч жителей прилегающих районов Марьина Роща и Мещанский смогут поменять свои привычные маршруты и экономить до 20% времени в пути.

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