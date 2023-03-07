Во Владивостоке устраняют последствия крупной коммунальной аварии

Без горячей воды и отопления остались около 30 тысяч жителей

Крупная коммунальная авария - во Владивостоке. Около 30 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды из-за прорыва теплотрассы. Потоки кипятка вылились на дорогу и тротуары, затоплена одна из площадей города. Полиция перекрыла проезжую часть. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Площадь Луговая во Владивостоке за несколько минут превратилась в море с горячей водой. Из-за порыва на теплотрассе кипяток полился по тротуарам и дорогам.

Транспортную развязку окутали клубы пара. На дорогах образовались заторы. На горячие ванны для своей машины решались далеко не все водители. А те, кто все же поехал? оказывались по капот в кипятке.

Перейти дорогу в этом месте можно только по виадуку. Но подход тоже оказался заблокирован водой. Некоторые перепрыгивали через перила. Самые отважные шли босиком. Местные продавцы соорудили мостик из подручных средств. Но, чтобы перейти по нему и не упасть, нужно было еще приложить усилия.

Коммунальные службы сразу выехали на место аварии. Но найти место порыва удалось только через пару часов. В работах задействованы пять единиц техники.

Сейчас в городе остаются без горячей воды и отопления около 30 тысяч жителей. Специалисты надеются в течение дня устранить последствия аварии. По факту прорыва теплотрассы прокуратура начала проверку.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".

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