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Штурмовой отряд ВСУ попал в ловушку: уникальные кадры

11:45
  • вторник
  • 07 марта 2023

Неприятель продолжает отступать

Российские штурмовые группы продолжают выдавливать националистов из Артёмовска - ключевого опорного пункта радикалов в ДНР. Наши бойцы активно продвигаются в восточной и южной частях города. Под полным огневым контролем российских вооруженных сил единственная дорога, по которой ВСУ пытаются отступать из окружения. Критическая ситуация складывается для противника и в районах Сватово и Кременной.

Уникальные кадры ближнего боя, снятые с воздуха. Штурмовой отряд ВСУ пытается атаковать на участке Сватово-Кременная, но вскоре понимает, что попал в ловушку. Российские бойцы заманили противника в передовой окоп, который не связан с другими ходами. Уходить попросту некуда – квадрат полностью простреливается. Неприятель отступает, пытаясь вынести с поля боя раненых.

Это уже атака российских войск. Танки Т-90 огнем поддерживают мотострелковое подразделение. Боевая машина выдвинулась на передний край обороны противника. Задача – уничтожить бронетехнику. В этом бою экипаж использует сложный тактический элемент – фланговая стрельба в движении. Такой прием повышает выживаемость техники на поле боя.

Под Артемовском для ВСУ ситуация катастрофическая. Окопы завалены телами погибших бойцов с желтыми и синими лентами на рукавах – их носят украинские военные. В городской черте российская артиллерия уничтожает остатки гарнизона, который не успел отступить – единственная дорога под плотным огнем – и не сдался в плен. На этом видео сектор, занятый ВСУ, накрывают из РСЗО "Град".

На соседнем участке – к северу от Донецка - российские войска методично продвигаются к Торецку. Это вторая линия обороны. Как говорят сами бойцы, если звук стрелкового боя и артиллерии становится тише, чем вчера, значит, противник отступает.

От получения координат цели до выстрела - не больше двух минут. Расчет гаубицы Д-30 работает на автомате – как часы. Приказано заряжать осколочно-фугасными. Значит, цель, вероятнее всего, пехота противника. Также огонь ведут по минометным и артиллерийским расчетам и укрепрайонам неприятеля.

Закончив боевую работу и покинув опасную позицию, бойцы записывают поздравления для любимых женщин в преддверии предстоящего праздника – 8 марта.

Приветы и поздравления от мужей, сыновей и братьев показывают жительницам Екатеринбурга. Трогательное видео от близких людей – эмоции сдержать невозможно.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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