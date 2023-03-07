На билбордах и видеоэкранах Москвы появились новые имена героев СВО

Они проявили мужество

Каждый день спецоперации - это новые примеры мужества и отваги наших военных. Российским бойцам, которые отличились на передовой, посвящен специальный проект. Портреты с именами героев СВО - на билбордах и видеоэкранах в Москве.

Гвардии лейтенант Полина Фотева - командир взвода управления противотанкового дивизиона, находясь на линии соприкосновения, обнаружила и оперативно передала координаты вражеских машин, по которым был нанесен сокрушительный удар.

Прапорщик Александр Мурацев - фельдшер роты - награжден медалью "За спасение погибавших". Старший лейтенант Руслан Курбанов, несмотря на ранение, продолжил вести бой с националистами. Танковый взвод под командованием офицера нанёс существенный урон противнику. За мужество и героизм Руслану присвоено звание Героя России.

Медали "За отвагу" удостоен гвардии старший лейтенант Марк Сирота. Командир взвода инженерной бригады ежедневно под постоянным огнем радикалов переправлял через реку бойцов, технику и вооружение, а также эвакуировал мирных жителей.

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