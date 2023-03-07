В Европе остро стоит вопрос энергетики

Когнитивные способности президента США снова в центре обсуждения американских СМИ. Поводом стало очередное двусмысленное заявление Джо Байдена, который сам поднял вопрос о том, есть ли у него мозг. Однако поведение главы Белого дома не вызывает улыбки в Европе. Из-за давления со стороны Вашингтона в странах ЕС усугубляется кризис. В Германии снова митинги. Во Франции - общенациональная забастовка.

Призыв в соцсетях воодушевляет французских студентов. Они готовы присоединиться к остальным протестующим против повышения пенсионного возраста. Это шестая за год национальная забастовка, получившая название "Черный вторник".

Блокировать дороги французы начали еще накануне. Это порт Женвилье. Один из важнейших транспортных узлов Франции. Впрочем, под угрозой почти все сферы: от транспорта и медицины до сборки мусора. Но больше всего, пожалуй, правительство беспокоит приостановка энергетического блока. Вопрос энергетики стоит остро во всей Европе. Немецкие компании задумываются над переездом в другие страны. Под угрозой и самое уязвимое население – дома престарелых, так популярные в Германии, закрываются. Люди неспособны оплачивать пребывание там. Тем временем в правительстве ФРГ продолжают убеждать население в том, что полностью отказались от российских ресурсов. Порой, правда, заявления звучат очень странные.

"На данный момент мы не зависим от российского газа. Возможно, в газе, который поступает через СПГ-терминалы из соседних государств, присутствуют молекулы российского. Это нельзя ни проконтролировать, ни исключить. Если можно было бы заменить молекулы, мы бы это сделали", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Традиционные вечерние протесты. И традиционно призывы против поставок оружия на Украину и за мир. Но Запад слишком долго шел к тому, чтобы разжечь огонь ненависти между Россией и Украиной, говорит бывший помощник генсека ООН. Михаэль Фон дер Шуленберг разложил по полочкам то, как Европа и США нарушали неоднократно устав организации. Ведь Россия предупреждала о том, что членство Украины в НАТО станет той красной линией.

"Тем не менее, вступление Украины в НАТО планомерно продвигалось, особенно США, а опасения России просто игнорировались. По словам Виктории Нуланд, ныне заместителя госсекретаря США, с 1991 года США инвестировали пять миллиардов долларов в реформы и западную ориентацию на Украине. Нуланд, сенатор Маккейн и другие западные чиновники настояли на том, чтобы лично поддержать протестующих на Майдане и совершенно открыто планировать будущее прозападное правительство Украины после переворота. Это тоже является грубым нарушением суверенитета Украины и, следовательно, нарушением Устава ООН", - пишут СМИ.

А потом последовали заявления бывшего канцлера Ангелы Меркель о том, что Минские переговоры были фальшивкой. Поэтому Киев теперь может говорить об этом открыто.

И вот Украина уже смело требует запрещенные кассетные бомбы. Их они якобы планируют разобрать и использовать.

Эти кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах. При разбросе бомб они могут калечить и убивать мирных жителей и имеют высокий процент брака - неразорвавшимися снарядами будет усыпана большая территория. Пока США больше против, чем за. Но учитывая, как часто Вашингтон удовлетворяет запросы киевских попрошаек, вероятность поставок и такого оружия высока. Впрочем, надежды на разумные решения все еще остаются. Накануне американский президент даже похвастался тем, что мозг у него есть. Выступая перед американскими пожарными, он рассказал про срочную операцию, которую ему сделали больше четверти века назад:

"Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз вскрыть мне макушку, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг".

Впрочем, сомневаться в когнитивных способностях американского президента начинают все чаще.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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