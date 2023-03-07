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В результате крупной аварии в ЮАР пострадали 35 человек

12:13
  • вторник
  • 07 марта 2023

Водитель грузовика не справился с управлением

По меньшей мере 35 человек пострадали в серьезном ДТП в Южной Африке. Инцидент с участием порядка 50 машин произошел на оживленном шоссе в окрестностях Дурбана, сообщает "ТВ Центр".

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и буквально протаранил плотный поток автомобилей. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв, тем не менее состояние как минимум пятерых человек оценивается как тяжелое.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что, по информации правоохранителей, фура перевозила некий опасный груз. Участок трассы в районе аварии пришлось временно перекрыть до выяснения всех обстоятельств происшествия.

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