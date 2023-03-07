ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В гостиничном комплексе под Брянском произошел пожар

12:09
  • вторник
  • 07 марта 2023

Проводится проверка

Сильный пожар произошёл в гостиничном комплексе в посёлке Новые Дарковичи под Брянском. Площадь возгорания составила 1600 квадратных метров.

В здании, кроме дома отдыха, располагались баня, автосервис, магазины и кафе. Людей оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Спасателям потребовалось около трёх часов, чтобы ликвидировать открытое горение. В тушении принимали участие более 80 человек и 30 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Пожар под Брянском
Пожар под Брянском
Пожар в гостинице под Брянском
Пожар в гостинице под Брянском
Пожар в гостинице под Брянском
Пожар в гостинице под Брянском
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.