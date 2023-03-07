В гостиничном комплексе под Брянском произошел пожар

Проводится проверка

Сильный пожар произошёл в гостиничном комплексе в посёлке Новые Дарковичи под Брянском. Площадь возгорания составила 1600 квадратных метров.

В здании, кроме дома отдыха, располагались баня, автосервис, магазины и кафе. Людей оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Спасателям потребовалось около трёх часов, чтобы ликвидировать открытое горение. В тушении принимали участие более 80 человек и 30 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

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