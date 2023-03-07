В Подмосковье стартовала Весенняя экономическая школа Сбера и ВШЭ

Запланированы лекции и мастер-классы

В Подмосковье стартовала Весенняя экономическая школа Сбера и Высшей школы экономики в рамках Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал".

Насыщенная образовательная программа включает лекции и мастер-классы, а также живое общение с топ-менеджерами банка. Участники мероприятия на несколько дней погрузятся в проектную деятельность, смогут познакомиться с корпоративной культурой и подходами в решении различных задач.

Атмосфера и инфраструктура кампуса СберУниверситета позволят студентам с пользой провести время в уникальном месте и в окружении амбициозных людей.

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