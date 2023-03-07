ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье стартовала Весенняя экономическая школа Сбера и ВШЭ

12:15
  • вторник
  • 07 марта 2023

Запланированы лекции и мастер-классы

В Подмосковье стартовала Весенняя экономическая школа Сбера и Высшей школы экономики в рамках Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал".

Насыщенная образовательная программа включает лекции и мастер-классы, а также живое общение с топ-менеджерами банка. Участники мероприятия на несколько дней погрузятся в проектную деятельность, смогут познакомиться с корпоративной культурой и подходами в решении различных задач.

Атмосфера и инфраструктура кампуса СберУниверситета позволят студентам с пользой провести время в уникальном месте и в окружении амбициозных людей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Экономическая школа Сбера и ВШЭ
Экономическая школа Сбера и ВШЭ
Экономическая школа Сбера и ВШЭ
Экономическая школа Сбера и ВШЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.