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В Петербурге прошли модельные испытания судна "Иван Фролов"

12:34
  • вторник
  • 07 марта 2023

Так испытывают перед началом строительства все российские корабли

Новый флагман российского научного флота размером менее трёх метров. В Санкт-Петербурге проходят испытания модели ледокола, который ещё только предстоит построить. Но который должен стать главной экспедиционной базой Института Арктики и Антарктики.

Самый ответственный момент - начало движения. Так же тяжело, только намного громче, трогается с места реальный корабль, дрейфующий во льдах. Это модель будущего научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" для института Арктики и Антарктики. Его строительство должно начаться в ближайшее время. От результатов этого эксперимента зависит, будут ли внесены изменения в техническое задание или его вообще придется переписывать заново.

Ученые производят расчеты остойчивости и мощности судна в его масштабированном варианте, 1 к 60, по размерам и по осадке. Для участия в исследовании создано 8 корпусов, все они сильно отличаются формой днища, кормовой и носовой части. На воду спустили самый оптимальный - в теории.

Так испытывают перед началом строительства все российские суда и корабли. Но когда речь идет о ледокольном флоте, нужен не обычный бассейн с нагонной волной, а бассейн-холодильник. Чтобы максимально точно смоделировать – конечно, не визуальные, но хотя бы физические условия Южного и Северного полюсов Земли. Огромные ледовые поля, которые, наслаиваясь, могут просто раздавить судно, коварные айсберги пробить его корпус— все это намного опаснее обычных океанических штормов.

В этом помещении Арктического института всегда зима - даже летом минус 10-15 градусов. Конечно, не арктические условия, но этого вполне хватит, чтобы наморозить ледовый слой около сантиметра, в реальных природных условиях при масштабировании - примерно один метр арктических торосов.

"Иван Фролов" будет настоящий арктический гигант, длина почти 165 метров, водоизмещение – около 25 000 тонн. 240 человек на борту, 20 научных лабораторий, несколько вертолетных площадок. Его строят на смену нынешнему научно-экспедиционному судну "Академик Федоров", который уже 36 лет, с 1987-го, ходит в ежегодные антарктические рейсы.

Задача ученых — еще на берегу безошибочно рассчитать мощность тяги винтов, чтобы преодолеть сопротивление ледяной поверхности и все другие необходимые параметры, по которым будут работать инженеры. Это один из последних этапов перед началом создания настоящего корпуса. Судно "Иван Фролов" должно быть построено к 2028 году и прослужит не менее 30 лет.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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Модельные испытания судна "Иван Фролов"
Модельные испытания судна
Модельные испытания судна
Модель судна "Иван Фролов"
Модель судна "Иван Фролов"
Судно "Академик Федоров"
Судно "Академик Федоров"
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