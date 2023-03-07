В ЛНР рассказали о попытках ВСУ избежать окружения в Артемовске

Украинские военные находятся в сложном положении

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливает группировку своих войск в Артемовске, чтобы предотвратить полное окружение города российскими силами. Об этом во вторник, 7 марта, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам отставного военного, у командования ВСУ намечена "переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта".

При этом усилены позиции украинской армии в районе дорог снабжения, также ВСУ усилили работу артиллерии и ведут огонь по российским силам из района города Часов Яр, сообщает ТАСС.

Ранее служащие ВСУ из числа участников боевых действий в Артемовске рассказали, что в сражениях за город украинская армия потеряла уже около батальона за неделю, в день потери составляют одну-две роты.

Западные СМИ отмечали, что в боях под Артемовском за последние месяцы были разгромлены несколько наиболее подготовленных подразделений Вооруженных сил Украины.

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