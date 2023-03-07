Российский дипломат заявила о вербовке Западом хакеров для операций против России

Западные страны вовлекают рядовых пользователей в эту деятельность

Западный блок активно вербует хакеров-наемников для проведения операций против России, а также целенаправленно вовлекает рядовых пользователей со всего мира в эту преступную деятельность. Об этом рассказала в понедельник, 6 марта, представитель России Ирина Тяжлова на заседании Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

По словам дипломата, такая деятельность Запада "ни для кого уже не секрет", а эти попытки раскрутить тему "русских хакеров" и "российской киберагрессии" продиктованы стремлением США и их союзников скрыть собственные деструктивные действия в информационном пространстве.

Тяжлова подчеркнула, что страны НАТО открыто ведут дело к милитаризации информационного пространства, энергично наращивают наступательный арсенал, совершенствуют методы осуществления компьютерных атак. Тому есть многочисленные документальные свидетельства, вплоть до публичных признаний высокопоставленных чиновников в проведении цифровых диверсий против России.

Информационные структуры России подвергаются массированным компьютерным атакам, интенсивность которых с начала специальной военной операции возросла в десятки раз, а в интернете в открытом доступе публикуются "подробные инструкции по осуществлению и координации компьютерных атак, перечни их целей, включая конкретные госорганы, объекты жизнеобеспечения, СМИ и финансовые структуры".

Украине в этом сценарии отводится роль испытательного полигона, причем Запад вкачивает существенные финансовые средства, обучает кадры, оказывает техническую помощь в наращивании наступательного информационно-коммуникационного потенциала киевского режима, цитирует Тяжлову ТАСС.

Ранее в российском МИД рассказали, что Украина является одной из стран, с территории которых зафиксировано наибольшее число кибератак против России. Эта страна "выполняет роль наконечника киберстрелы", направленной против России.

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