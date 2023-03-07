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Приезжего из Средней Азии выдворят из России за намерение воевать на стороне Украины

10:39
  • вторник
  • 07 марта 2023

Ему объявлено официальное предостережение

Приезжего из Средней Азии выдворят из России за намерение воевать на стороне ВСУ.

Об этом ТАСС сообщили в Управлении ФСБ по Москве и Московской области. Мужчина собирался отправиться воевать за обещанную в интернете плату.

"Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. Принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию России", - сообщили в УФСБ.

Задержанный дал признательные показания.

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