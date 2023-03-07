Приезжего из Средней Азии выдворят из России за намерение воевать на стороне Украины

Ему объявлено официальное предостережение

Приезжего из Средней Азии выдворят из России за намерение воевать на стороне ВСУ.

Об этом ТАСС сообщили в Управлении ФСБ по Москве и Московской области. Мужчина собирался отправиться воевать за обещанную в интернете плату.

"Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. Принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию России", - сообщили в УФСБ.

Задержанный дал признательные показания.

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