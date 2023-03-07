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В России ликвидировали подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов

10:39
  • вторник
  • 07 марта 2023

Задержаны 59 человек

В России пресекли деятельность 23 подпольных мастерских в 27 регионах, где занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.

Операцию провела ФСБ совместно с МВД и Росгвардией. Задержаны 59 человек, по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

из незаконного оборота удалось изъять 118 единиц огнестрельного оружия, 17 артиллерийских снарядов и мин, более 12 килограмм взрывчатых веществ, более 13 тысяч патронов различного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию, а также 11 единиц холодного оружия, сообщили в ЦОС ФСБ.

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