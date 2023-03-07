Власти Севастополя опровергли сообщения о взрыве в районе аэродрома

Это ложь, подчеркнул губернатор

Сообщения о том, что в районе аэродрома Бельбек в Севастополе произошли взрывы, не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 7 марта, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Однако это ложь.

Развожаев уточнил, что на внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов, а в самом Севастополе все спокойно.

Ранее появилась информация о том, что в ряде российских регионов объявлена воздушная тревога. В МЧС объяснили, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, однако в действительности ее не объявляли.

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