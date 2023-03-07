В британском парламенте признали неспособность противостоять внешним угрозам

Это связано с крайне низким запасом вооружений

Неспособность британских властей пополнить запасы вооружения ставит под сомнение способность отражения любой угрозы собственной безопасности. Об этом говорится в отчете комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании.

Парламентарии отмечают, что Великобритания и союзники по НАТО сократили свои запасы вооружений до "опасно низкого уровня".

Хотя Россия также сталкивается с сокращением своих запасов вооружений, другие соперники могут поддерживать и потенциально увеличивать свои собственные арсеналы, говорится в документе.

В итоге неспособность пополнить запасы Великобритании ставит под угрозу не только нашу способность пополнять запасы Украины, но и противостоять любой угрозе нашей собственной безопасности, цитирует отчет РИА Новости.

Ранее государственный министр иностранных дел Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти заявил, что британские власти не собираются отправлять свои войска на Украину. Как подчеркнул британский политик, отправка военных Великобританией на Украину — это "немыслимо", поскольку это означало бы ввязывание НАТО в конфликт.

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