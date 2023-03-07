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Новая японская ракета-носитель самоуничтожилась в прямом эфире

11:54
  • вторник
  • 07 марта 2023

Пуск закончился неудачей

В Японии неудачей завершился запуск новой ракеты-носителя. Этого события ждали почти десять лет - именно столько продолжалась разработка аппарата.

"Эйч-три" должна заменить предыдущее поколение японских ракет и вывести на орбиту спутник для наблюдения за Землей. Однако в начале полёта не сработало зажигание двигателя второй ступени. Ракете был направлен сигнал на самоуничтожение. Её падение транслировалось в прямом эфире.

До этого долгожданный старт переносился уже трижды. 13 февраля были обнаружены неполадки в системе управления, следующему запуску помешал сильный ветер, а 17 февраля дала сбой электроника.

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