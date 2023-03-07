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Минобороны рассказало о работе танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

11:23
  • вторник
  • 07 марта 2023

Боевые машины ведут огонь по противнику из 125-мм пушек

Российские танки Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв" в ходе специальной военной операции уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 7 марта, рассказали в Министерстве обороны России.
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Танки выезжают на рубежи и ведут огонь по противнику из 125-мм пушек. В частности, наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника.

Во время боевой работы разведчик, корректирующий стрельбу танков, подвергся минометному обстрелу, но продолжил корректировку. Также он смог вычислить и передать танкистам координаты орудий, из которых подразделения ВСУ вели огонь, в результате батарея противника была полностью уничтожена, сообщает РИА Новости.

6 марта в Минобороны рассказали, что в течение суток российские войска уничтожили до 45 украинских военных на купянском направлении, до 225 — на донецком направлении, около 65 военных ВСУ — на южнодонецком и запорожском направлениях.

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