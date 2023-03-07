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Материнский капитал в России получили 13 млн семей

11:38
  • вторник
  • 07 марта 2023

Программу запустили в 2007 году

За время действия в России программы материнского капитала сертификаты на его получение были выданы 13 млн семей. Об этом во вторник, 7 марта, рассказали в Социальном фонде.

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При этом уже более 10,6 млн семей, получивших сертификаты, распорядились средствами государственной поддержки на общую сумму 3,7 трлн рублей.

Материнский капитал, помимо улучшения жилищных условий, можно направить на образование ребенка, оплату товаров и услуг для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет. С 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке, по факту рождения, напоминает "Интерфакс".

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что программа материнского капитала не только распространена на новые российские регионы — получить маткапитал вправе все семьи, в которых дети родились начиная с 2007 года.

Глава правительства Михаил Мишустин назначил ответственной за исполнение соответствующего поручения своего заместителя Татьяну Голикову, курирующую в кабмине социальную сферу.

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