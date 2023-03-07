"Убиваешь ботинком": чешский наемник рассказал, как выжил под Артемовском

Бои часто идут врукопашную
Сражающийся на стороне Киева чешский наемник рассказал о дефиците оружия и патронов под Артемовском.
По его словам, бои в городе часто идут врукопашную, огнестрельного оружия недостаточно.
"Ты достаешь все, что у тебя есть, нож, лопату, все важно, чтобы спасти свою жизнь. Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком", - рассказал наемник в интервью испанскому изданию El Pais.
Чешский боевик отметил, что ВСУ ежедневно несут большие потери. Иностранцы, в отличие от украинских солдат, обладают преимуществом, поскольку могут разорвать свой контракт в любой момент.
Ранее стало известно, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"