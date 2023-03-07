В России с коронавирусом госпитализировали 1801 человека

Скончались 32 пациента

За сутки в России госпитализирован 1801 заболевший коронавирусом. Об этом во вторник, 7 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 10449 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 14373 человека, скончались 42 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1448 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 121. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1460 человек, в Московской области – 61.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 22363740 случаев заболевания, зарегистрировано 396378 летальных исходов.

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